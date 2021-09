Apple n’a pas raté l’occasion d’en parler lors de sa keynote : l’autonomie des nouveaux iPhone 13 et 13 Pro s’affiche nettement en hausse. 1,5 heure supplémentaire pour l’iPhone 13 mini et l’iPhone 13 Pro (par rapport aux modèles d’iPhone 12 équivalents) et 2,5 heures de plus pour les iPhone 13 et iPhone 13 Pro Max, ce n’est pas rien.

Un document technique publié par Chemtec prouve que ces déclarations ne sont pas du vent marketing : l’iPhone 13 mini dispose ainsi d’une batterie de 9,57 Wh de puissance, soit 9% de mieux que le modèle précédent (8,57 Wh). C’est encore mieux pour l’iPhone 13 qui a droit à une batterie de 12,41 Wh, soit 15% au dessus des 10,78 Wh de l’iPhone 12. L’iPhone 13 Pro n’est pas en reste avec une batterie de 11,97 Wh, soit un gain de 11% de puissance par rapport à l’iPhone 12 Pro. Quant à l’iPhone 13 Pro Max, sa batterie atteint la puissance électrique de 17,5 Wh, soit un bond de 18% par rapport aux 14,13 Wh de l’iPhone 12 Pro Max ! Ne manquent plus que quelques tests pour confirmer ces gains d’autonomie en usages réels.