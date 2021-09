Le contrat d’assistance AppleCare+ vous semble trop cher ? Apple propose désormais en France la possibilité de fractionner le paiement de cette option. Tous les appareils ne sont pas concernés par cette mensualisation du paiement (comme l’Apple TV, le HomePod mini ou les écouteurs Beats/AirPods par exemple), mais les propriétaires d’Apple Watch, d’iPad (mini, Pro, etc), et bien sûr d’iPhone pourraient ainsi alléger la facture (au prix d’une mensualité supplémentaire à ranger à côté des abonnement Netflix, Internet, etc.).

Etaler ses paiements est certes un confort au plan financier, mais un confort que l’on payera ici assez cher. Notre confrère iGen a fait le calcul et note que le contrat ApleCare+ d’un iPhone 13 (soit 229 euros en paiement unique annuel) revient au final à 275 euros avec le paiement échelonné sur 12 mois. A vous de voir si cette facilité de paiement vaut le surcoût final.