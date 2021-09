Les précommandes pour les iPhone 13 seront lancées demain à 14 heures et Apple prépare dès maintenant le terrain pour faciliter la tâche aux utilisateurs. Malheureusement, la simplification concerne seulement les États-Unis et non les autres pays.

Les Américains peuvent dès maintenant faire une « précommande de la précommande ». Il faut comprendre par là qu’ils peuvent choisir l’iPhone 13 qu’ils désirent, le stockage, le coloris et éventuellement des accessoires. Une fois que c’est fait, ils ajoutent tout dans le panier et peuvent définir la méthode de paiement. Tout est ainsi prêt et ils n’auront demain qu’à appuyer sur un bouton pour faire valider la précommande.

Que faire en France et ailleurs ? Nous savons que les stocks d’iPhone sont parfois compliqués et ceux qui veulent avoir leur nouveau joujou dès le premier jour doivent être rapides. C’est là qu’entre en compte la méthode du favori. Sélectionnez votre iPhone 13 idéal et marquez-le comme favori. Demain, revenez sur l’Apple Store en ligne, choisissez la méthode de paiement, vérifiez l’adresse postale et validez la commande. C’est donc un peu plus long que le processus sur l’Apple Store américain.

Les quatre iPhone 13 seront disponibles à la précommande demain. Ce sera le cas chez Apple, chez les différents revendeurs et autres opérateurs.