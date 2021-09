Sony vient d’annoncer l’arrivée prochaine de Wipeout Rush sur iOS et Android et confirme ainsi une rumeur persistante. Le studio Rogue Games s’est chargé du développement de cette version mobile pas vraiment équivalente à son homologue sur PlayStation. Les graphismes cel shading, les cinématiques façon Comics ou bien encore l’intervention de « cartes » dans le gameplay indiquent clairement que l’on est pas sur une adaptation fidèle du célèbre jeu de course futuriste, mais plutôt sur une version mobile largement repensée.

Alors Certes, les 60 vaisseaux du jeu d’origine sont bien présents, la bande son devrait dépoter sec, mais l’on craint surtout de se retrouver avec un titre aux courses automatiques, entre le idle game et le jeu de cartes à collectionner. Si tel devait être le cas, ce Wipeout Rush serait alors (forcément) une énorme déception pour la plupart des fans de la franchise (dont je suis). Wipeout Rush débarquera dans l’App Store au début de l’an prochain.