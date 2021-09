Tim Cook semble en grande forme depuis la keynote. Fort de la bonne réception de l’iPhone 13 et du succès juridique face à Epic Games, le CEO d’Apple a livré ses réflexions enthousiastes au célèbre TIME. Le site d’info avait d’ailleurs récemment désigné Cook comme l’une des 100 personnalités de 2021 les plus marquantes dans le monde. Comme souvent, l’interview s’est soldée par un rappel très classique des engagements d’Apple vis à vis de l’environnement ou du droit des travailleurs, rappel convenu mais important en pleine affaire #Appletoo, et aussi par un constat plus global sur certains « grands problèmes du monde, comme le changement climatique « , qui ne pourront pas être « résolu uniquement par un gouvernement ».

Tim Cook tout sourire, lors de la keynote de l’iPhone 13

Les propos sont tout aussi généraux concernant l’inclusivité, nouveau cheval de bataille des sociétés de la tech américain, ces dernières étant encore très peu féminisées par exemple. Et la vie privée alors, sujet là encore brûlant depuis l’affaire Pegasus ? Tim Cook fait le service minimum là encore et réaffirme ce qu’il avait déjà dit par ailleurs, c’est à dire que le respect de la vie privée est un droit de l’Homme, rien de moins. Enfin, une interview de Cook ne serait rien sans une petite digression sur la réalité augmentée, qui a vraiment la préférence du patron d’Apple. Cook affirme que sur ce sujet on n’imagine même pas les produits en préparation chez Apple, ce qui est tout de même un brin présomptueux. Concernant la AR, on serait même tenté de dire que si, le grand public sait tout de même un peu à quoi s’attendre (Apple Glass…).