Une vidéo venant de Dubaï nous permet d’avoir le premier déballage en ce qui concerne l’iPhone 13 Pro Max. Le smartphone, ainsi que les autres variantes ne seront pas disponibles avant le 24 septembre. Mais un YouTubeur a déjà mis la main dessus.

Un déballage pour l’iPhone 13 Pro Max

Le déballage de l’iPhone 13 Pro Max est l’occasion de découvrir la nouvelle boîte d’Apple. Les nouveaux emballages ne comportent plus de film plastique extérieur, ce qui permet à Apple de réduire son utilisation du plastique de 600 tonnes. Le groupe explique que cela lui permet aussi de se rapprocher de son objectif de supprimer entièrement le plastique de ses emballages d’ici à 2025.

L’intérieur de la boîte comprend (évidemment) l’iPhone 13 Pro Max, avec son film en papier au niveau de l’écran, comme c’était le cas avec les iPhone 12. On retrouve ensuite le câble USB-C vers Lightning et les petits manuels, ainsi que l’accessoire pour retirer le tiroir à cartes SIM et un autocollant Apple.

Malheureusement, la vidéo est assez rapide et n’offre pas une véritable prise en main. Il faudra attendre demain pour la levée de l’embargo d’Apple à 15 heures. Cela signifie que les médias et YouTubeurs qui ont reçu un exemplaire vont pouvoir publier leurs articles et vidéos. Le contenu sera de meilleure qualité que la vidéo ci-dessus.