Pokémon TCG Online, le jeu de duel à base de cartes Pokémon déjà disponible sur iOS, va bientôt laisser sa place à Pokémon TCG Live (Pokémon Trading Cart Game Live), soit une version totalement revue du jeu d’origine, avec un gameplay entièrement repensé, de nouvelles cartes superbement illustrées, et un emballage graphique qui n’a plus grand chose à voir avec le titre sorti en 2018. On note aussi que les sauvegardes de TCG Online seront basculées automatiquement sur TCG Online. Les joueur pourront toujours s’affronter en ligne (of course) et surtout en crossplay : un dresseur de Pokémon sur iOS (ou Android) pourra défier un autre dresseur sur son PC.

Tout cela a l’air plutôt propre et bien réalisé, et il ne reste donc plus qu’à évaluer les nouvelles mécaniques de gameplay. Pokémon Trading Cart Game Live n’a pas encore de date de sortie, mais The Pokémon Company annonce une disponibilité pour « bientôt ». Un peu de patience donc…