Certes, Apple ne signe plus iOS 14.7.1 (restauration et mise à jour bloquées), mais pour autant il y a tout de même e un petit changement hier avec l’arrivée d’iOS 15. Apple proposait en effet non pas une mais deux mises à jour de son système d’exploitation mobile. Les propriétaires d’iPhone 12, 11 ou X ont pu ainsi basculer vers iOS 14.8 en lieu et place d’iOS 15, la version 14.8 bénéficiant principalement de correctifs de sécurité.

C’est inédit, car Apple force systématiquement la main vers le nouvel OS pour les appareils compatibles. Soit l’utilisateur met à jour vers le nouvel OS, soit il ne met plus à jour son iPhone, il n’y a pas d’alternative. Mais pas cette fois donc, et c’est une heureuse surprise : l’onglet « Mise à jour logicielle » (dans les paramétrages) proposait ainsi l’installation d’iOS 14.8 et tout en bas de l’écran celle d’iOS 15. Comme dirait l’autre (et regretté), « pourvu qu’ça dure ! »