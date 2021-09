Toute personne qui dispose d’une paire d’AirPods ou d’un casque Beats se voir offrir 6 mois pour Apple Music. C’est disponible dès maintenant pour une durée limitée (il n’est pas précisé jusqu’à quand).

6 mois offerts à Apple Music pour certains utilisateurs

Comment profiter des 6 mois offerts à Apple Music ? Rien de plus simple. Apple explique qu’il suffit de connecter ses AirPods ou son casque Beats à son iPhone ou iPad, puis ouvrir l’application Musique. Un pop-up doit normalement apparaître, invitant à profiter de l’offre.

Les appareils éligibles à l’offre pour 6 mois offerts à Apple Music sont les AirPods de 2e génération, ainsi que les AirPods Pro, les AirPods Max, les Beats Studio Buds, Powerbeats, Powerbeats Pro et Beats Solo Pro. En revanche, les propriétaires des AirPods de 1ère génération, Beats Solo3 Wireless, Beats Studio3 Wireless, Beats EP et Beats Flex ne peuvent pas avoir l’offre.

Vous disposez de 90 jours après le premier appairage avec votre iPhone ou iPad pour profiter des mois gratuits. Pour les propriétaires actuels d’AirPods ou produits Beats éligibles, vous disposez de 90 jours après la mise à jour vers la dernière version d’iOS ou d’iPadOS pour bénéficier des mois gratuits. À noter que l’offre n’est pas cumulable avec d’autres essais gratuits ou d’autres offres pour Apple Music. Elle n’est pas non plus cumulable avec Apple One.