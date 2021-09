En plus de la bêta pour iOS 15.1 sur iPhone, Apple propose une bêta de la mise à jour 15.1 pour le HomePod. Celle-ci va intéresser les amoureux de la qualité sonore puisque l’on retrouve le support du Dolby Atmos et de l’audio sans perte (Lossless).

Dolby Atmos et audio sans perte sur le HomePod avec la version 15.1

Si vous avez été invité pour tester les bêtas de la mise à jour du HomePod et plus exactement la version 15.1, installer la nouvelle version et installez la bêta d’iOS 15.1 sur votre iPhone. Ouvrez ensuite l’application Maison puis naviguez dans Réglages du domicile > Votre profil > Domiciles > Apple Music. Deux nouveaux réglages, Lossless Audio et Dolby Atmos, sont apparus. Assurez-vous qu’ils sont activés.

Actually, here it is on iPadOS 15.1 beta 1 pic.twitter.com/N5MJYgfpqm — José Adorno (@joseadorno) September 21, 2021

À noter que vous verrez également les réglages si vous avez installé la bêta d’iOS 15.1 sur votre iPhone mais pas la mise à jour équivalente sur le HomePod. Cependant, le HomePod ne profitera pas de l’audio sans perte et du Dolby Atmos dans cette configuration, il faut obligatoirement la mise à jour 15.1 pour réellement entendre la différence.

Pour rappel, ce support pour l’audio sans perte et le Dolby Atmos avait été testé cet été avec les premières bêtas de la version 15.0. Mais Apple a décidé de retirer la prise en charge en cours de route. Voilà maintenant qu’il faudra attendre la version 15.1. La version finale pour le public devrait arriver dans quelques semaines.