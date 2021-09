Apple vient de proposer la bêta 1 (build 19B5042h) d’iOS 15 sur iPhone et d’iPadOS 15 sur iPad. Elle arrive 24 heures après la version finale d’iOS 15 et d’iPadOS 15 pour le grand public.

Bêta 1 pour iOS 15.1

Il n’y a pour l’instant pas d’information sur les nouveautés que l’on retrouve avec la bêta 1 d’iOS 15.1. Il est fort possible que les correctifs évoqués plus tôt pour les iPhone 13 soient présents. Cela concerne le mode cinématique et le mode macro qui, en l’état, ont de petits problèmes, comme nous l’avons vu dans les tests.

Si votre appareil est configuré pour recevoir les bêtas des développeurs, rendez-vous dans Réglages > Général > Mise à jour logicielle. Vous verrez la première bêta d’iOS 15.1 apparaître. Lancez le téléchargement et laissez l’installation se faire. Il n’y a pour l’instant pas d’information concernant la disponibilité de la bêta publique.

D’autres bêtas disponibles

Outre les iPhone et iPad, Apple propose la première bêta (build 19J5542e) de tvOS 15.1 pour l’Apple TV. Elle arrive elle aussi 24 heures après la version finale de tvOS 15 pour le grand public. Enfin, Apple rend disponible la première bêta (build 19R5541f) de watchOS 8.1 pour l’Apple Watch. Elle débarque à son tour 24 heures après la version finale de watchOS 8.

Enfin, notons qu’Apple pense à macOS Monterey et propose une bêta 7 (build 21A5522h).