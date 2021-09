Les premiers tests des iPhone 13 ont montré qu’il existe des bugs et Apple annonce déjà des correctifs avec de futures mises à jour d’iOS. Elles arriveront au fil des prochaines semaines.

Des mises à jour d’iOS 15 pour corriger les bugs des iPhone 13

Le premier bug concerne le mode cinématique avec les iPhone 13. Joanna Stern du Wall Street Journal explique qu’elle voulait désactiver le mode HDR pour mieux éditer sa vidéo. Elle s’est donc rendue dans les réglages et a désactivé le mode en question. Problème : l’enregistrement avec le mode cinématique est toujours en HDR. Un porte-parole d’Apple lui a fait savoir que ce sera corrigé avec une mise à jour d’iOS.

Un autre bug touche la macrophotographie. En l’état, le mode macro s’active automatiquement quand on s’approche d’un sujet et bascule automatiquement sur le capteur grand-angle. Il n’y a pas d’option pour cesser ce comportement. Mais là encore, Apple promet un correctif. « Un nouveau paramètre sera ajouté dans une mise à jour logicielle cet automne pour désactiver le changement automatique de caméra lors de la prise de vue à courte distance pour la macrophotographie et la vidéo », a déclaré un porte-parole à Marques Brownlee, alias MKBHD.

Apple ne dit pas si les deux correctifs vont être disponibles avec la même mise à jour. Nous n’avons pas non plus d’information précise quant à la date de disponibilité. Mais il ne faudrait pas être étonné de voir rapidement débarquer iOS 15.0.1 ou 15.1.