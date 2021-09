Apple rend aujourd’hui disponible la version finale de la mise à jour watchOS 8 pour l’Apple Watch. Elle débarque après une phase de bêta tout au long de l’été et une release candidate récemment distribuée.

Disponibilité de watchOS 8

Les Apple Watch qui sont compatibles avec watchOS 8 sont les modèles suivants :

Apple Watch Series 3

Apple Watch Series 4

Apple Watch Series 5

Apple Watch SE

Apple Watch Series 6

Apple Watch Series 7

Pour télécharger watchOS 8, ouvrez l’application Apple Watch sur l’iPhone rattaché à la montre. Allez ensuite dans la section « Ma montre » puis dans Général > Mise à jour logicielle.

Nouveautés de watchOS 8

watchOS 8 a plusieurs nouvelles fonctionnalités qui sont des extensions de nouvelles fonctionnalités introduites dans iOS 15. Il y a des améliorations pour l’application Wallet qui permettent de contenir des clés pour déverrouiller les portes d’hôtel, de voiture et de maison. Aussi, Apple permettra (plus tard) aux utilisateurs américains d’ajouter leurs cartes d’identité et permis de conduire.

Apple a également revu l’app Maison. Pour ce qui est de l’application Exercice, il y a de nouveaux types d’entraînement taï-chi et pilates. De son côté, l’application Respirer invite les utilisateurs à se mettre dans un état d’esprit positif. Pendant le sommeil, l’Apple Watch mesure désormais la fréquence respiratoire.

En outre, le mode Concentration d’iOS 15 se synchronise avec la montre pour que les utilisateurs puissent rester concentrés sur leur tâche. Dans l’application Messages, la fonction Griffonner, la dictée et les emojis peuvent être combinés dans un même message, ce qui facilite la communication. Le texte dicté peut être modifié et les GIF peuvent être envoyés directement depuis la montre.

Aussi, il y a un nouveau cadran Portrait Face et l’application Photos a été mise à jour avec la prise en charge de la fonction « Souvenirs » et « Photos mises en avant ». D’autre part, une nouvelle application Localiser permet de localiser des objets directement sur le poignet et il y a également de nouvelles mises à jour pour les applications Musique, Météo, Minuterie, tout comme une nouvelle application Contacts.