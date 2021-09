Apple rend aujourd’hui disponible la release candidate de watchOS 8 (build 19R346) pour l’Apple Watch et de tvOS 15 (build 19J346) pour l’Apple TV. Il y a également la release candidate d’iOS 15 et iPadOS 15. Cela fait suite à la keynote où plusieurs produits ont été annoncés, dont l’iPhone 13 et l’Apple Watch Series 7.

L’intérêt d’une release candidate est que les développeurs et testeurs publics l’installent et s’assurent que les applications fonctionnent bien. Apple les invite également à vérifier s’il y a un quelconque bug majeur. Si c’est le cas, les développeurs et testeurs publics doivent faire un signalement à Apple afin que le bug majeur en question puisse être corrigé d’ici la version finale. Celle-ci arrive d’ailleurs le 20 septembre.

Comment télécharger la release candidate de watchOS 8

Si votre Apple Watch a été configurée pour recevoir les bêtas, ouvrez l’application Apple Watch sur l’iPhone rattaché à la montre, rendez-vous dans l’onglet Ma montre puis dans Général > Mise à jour logicielle et téléchargez la release candidate de watchOS 8.

Comment télécharger la release candidate de tvOS 15

Si votre Apple TV a été configurée pour recevoir les bêtas de tvOS 15, rendez-vous dans Réglages > Système > Mises à jour logicielles, puis sélectionnez Mettre à jour les logiciels. Vous pourrez initier le téléchargement de la release candidate.