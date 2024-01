Les traditions, parfois, ça a du bon. Alors certes, on pourrait arguer qu’après la pluie de mauvaises nouvelles qui s’abat sur notre planète, il est un poil déplacé de fêter une « bonne et heureuse » année, mais on pourrait aussi rétorquer qu’après tout, c’est bien lorsque la réalité se fait un peu plus tristounette qu’il faut savoir garder espoir. Et puis, « ça ne mange pas de pain » comme dirait l’autre. Alors BONNE et HEUREUSE année 2024 à tous nos lecteurs forcément férus de produits et services Apple, en espérant que santé, bonheur et l’ami pognon seront de la partie. Et pour ceux qui sont déjà dans la galère (lecteurs comme non-lecteurs de notre site à vrai dire…), on souhaite encore plus, en espérant que le destin vous sera cette fois favorable. On lance aussi une piécette dans la mare à souhaits pour qu’Apple redevienne une société un peu plus audacieuse, et pas seulement pour augmenter les prix de façon indécente alors même que la firme californienne dort sur un matelas de plusieurs centaines de milliards de dollars.

Que peut-on d’ailleurs attendre de 2024 sur le front de la tech Apple ? De nouveaux iPad c’est sûr, d’autant que la gamme a subi un sacré coup de grisou en 2023. Les Mac aussi n’ont plus trop la cote, la faute sans doute à une mise à jour vers l’Apple Silicon M3 assez décevante niveau perfs (surtout pour le M3 « standard », les modèles Pro et Max s’en sortant un peu mieux…). On sait déjà que ce ne sera pas foufou du côté de l’iPhone 16, même si un Siri (enfin) dopé à l’IA pourrait largement suffire au bonheur de beaucoup. L’Apple GPT, on en parle, et quelque nous dit que c’est cette année que la bestiole générative d’Apple va sortir du bois… Il sera aussi intéressant de surveiller le devenir de l’Apple Vision Pro aux Etats-Unis, et surtout les services et logiciels qui seront proposés avec ce bijou technologique. On veut y croire, parce que le produit a l’air incroyablement bon, même si à 3500 dollars c’est bien le marché d’ultra niche qui l’attend.

Ce sera tout pour ce rappel des attentes de 2024, et comme on adore les redite quand il s’agit de lâcher de bonnes ondes, on vous re-souhaite à tous chers lecteurs (et aux autres…), une très BONNE et HEUREUSE année 2024 !!!

