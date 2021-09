Les petits gars de Wales Interactive ne se reposent jamais. Quelques jours après nous avoir dévoilé leur prochain titre FMV, un thriller psychologique baptisé I Saw Black Clouds, le studio nous annonce la sortie prochaine de Bloodshore, toujours un FMV bien sûr, qui a pour thème un battle royale télévisé (un peu comme dans le film le Prix du Danger avec Michel Piccoli et Gérard Lanvin). Soyons tout à fait clair, on ne retrouve pas vraiment dans ce trailer ce qui a fait le succès des productions Wales Interactive : le jeu des acteurs semble plus que limite (on frôle la série Z), les effets spéciaux sont ultra cheaps, et même la réalisation générale manque globalement de soin (pas de travail sur les lumières, le cadre, etc.).



On attendra tout de même la sortie effective du jeu pour se faire un avis plus définitif, mais la première impression n’est pas très bonne. Bloodshore sortira au mois de novembre prochain sur iOS, consoles et PC (pas de version Android prévue).