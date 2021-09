L’iPhone 13 se vend comme des gourdes d’eau fraiche distribuées en plein désert. Si l’on en croit plusieurs médias chinois, les précommandes d’iPhone 13 auraient dépassé les 5 millions d’unités en Chine, un engouement sans précédent qui aurait même provoqué un engorgement du site Apple chinois. Pour le South China Morning Post, ces précos record incluent les réservations effectuées sur les sites de vendeurs tiers (opérateurs) ainsi que sur le site d’Apple. Le seul vendeur JD.Com aurait ainsi enregistré plus de 3 millions de précommandes d’iPhone 13.

Cette demande massive a eu des conséquences assez lourdes sur le bon fonctionnement du site d’Apple en Chine. De nombreux utilisateurs ont reporté des ralentissements sur le site et le hashtag #ApplesWebsiteIsDown a été vu plus de 460 millions de fois sur Weibo. A noter que l’iPhone 13 Pro Max a été le premier modèle en Chine à souffrir de report dans les délais de livraison, une preuve supplémentaire que le marché chinois apprécie vraiment les très grands smartphones. Le South China Morning Post estime en outre que la demande pour l’iPhone 13 a été aussi largement boostée par la faiblesse des offres concurrentes sur le segment du très haut de gamme, les derniers smartphones Huawei n’intégrant pas la 5G (à cause de l’embargo américain).