Apple va bientôt perdre sa couronne sur le Podcast aux Etats-Unis. eMarketer estime ainsi qu’avant la fin de l’année, les Podcasts diffusés par Spotify auront une audience supérieure aux Podcasts diffusés par Apple. Du côté de Spotify, 28,2 millions de personnes écouteront mensuellement des podcasts d’ici le premier janvier 2022, contre 28 millions d’auditeurs (tout rond) pour Apple.

Et ce n’est qu’un début pour Spotify : eMarketer prévoit qu’en 2025, 43,6 millions d’américains écouteront mensuellement les Podcasts Spotify (soit 12,7% de la population américaine), Apple devant se contenter de seulement 29,1 millions d’auditeurs (soit une croissance extrêmement faible sur 4 ans).

Malgré l’arrivée des abonnements dans les Podcasts, il semble donc que la mécanique de croissance soit totalement grippée du côté d’Apple. Il faut dire que Spotify s’est donné les moyens de ses ambitions. Le géant du streaming musical ne prend aucune commission sur les Podcasts avec abonnement jusqu’en 2023, et se contentera de 5% par la suite. Droit dans ses bottes, Apple est resté fidèle à la commission de 30%, cette dernière baissant à 15% après un an. Rajoutez à cela de gros bugs sur la plateforme d’Apple, et l’affaire est pliée.