Apple TV+ commence à ressembler à quelque chose. Le service se rapproche de la centaine de contenus (films/séries/émissions/documentaires) et la reconnaissance du secteur de l’audiovisuel est désormais acquise. Les nouveautés pleuvent aussi en cette rentrée : le très prometteur Fondation sera disponible dès vendredi prochain, et la série Invasion se montre un peu plus en détail dans un second trailer à un mois de sa diffusion dans le service. Cette série de genre (une invasion extra-terrestre) semble particulièrement bien troussé, sans compter que l’on y retrouvera avec grand plaisir le très indispensable Sam Neill (inoubliable Professeur Alan Grant dans Jurassic Park).

Autre teaser, cette fois pour l’émission satirique The Problem with Jon Stewart. L’ex-présentateur vedette de l’émission américaine The Daily Show semble avoir eu les coudées franches pour dénoncer les travers de notre époque avec un humour toujours mordant. Ce type d’émission sur Apple TV+ reste d’ailleurs un bon indicateur du niveau réel de « libertés » qu’Apple accorde aux créateurs de contenu.



Enfin, le site Variety nous informe que la scénariste et actrice Sharon Horgan (Game Night) prépare une comédie noire pour Apple TV+. Apple et Sharon Horgan aurait signé un « deal » en 2019.