Facebook rapporte qu’il a sous-estimé les performances des publicités concernant les iPhone et prévient les annonceurs que l’anti-pistage d’iOS lui fait mal. Le réseau social pensait que la situation allait s’améliorer avec le temps, mais ce n’est pas le cas.

Facebook encore touché par l’anti-pistage d’iOS

Facebook fait savoir aux annonceurs qu’en raison du mauvais comptage, la mesure de leurs performances publicitaires était en moyenne 15% moins bonne qu’elle ne l’aurait été réellement.

Le directeur financier de Facebook, David Wehner, avait mis en garde contre l’effet potentiel des modifications apportées à iOS lors de la conférence téléphonique sur les résultats de juillet de la société, indiquant qu’il s’attendait à ce que ces changements aient un impact plus important au troisième trimestre. La mise à jour d’Apple (depuis iOS 14.5) fait en sorte que les utilisateurs d’iPhone et d’iPad doivent choisir d’accepter ou de refuser d’être suivis lors du premier lancement d’une application. Le suivi spécialisé permet à Facebook et à d’autres applications de diffuser des publicités plus personnalisées aux utilisateurs.

« Nous sommes optimistes quant à notre effort pluriannuel pour développer de nouvelles technologies de protection de la vie privée qui minimisent la quantité d’informations personnelles que nous traitons, tout en nous permettant de montrer des publicités personnalisées et de mesurer leur efficacité », a indiqué Graham Mudd Mudd, le vice-président du marketing produit chez Facebook.

Dans l’intervalle, Facebook a recommandé plusieurs mesures que les annonceurs pourraient prendre pour mieux comprendre les performances de leurs publicités. Ils peuvent notamment attendre plus longtemps pour analyser les données afin de tenir compte des délais et envisager d’utiliser des outils de mesure supplémentaires.