Apple TV+ enchaine. A l’approche de la saga Fondation (premier épisode demain 24 septembre), la société de production A24 diffuse le tout premier trailer du film The Tragedy of Macbeth adapté de la pièce de Shakespeare. Cette énième adaptation, dont Apple TV+ a récupéré les droits de diffusion exclusifs, est l’oeuvre de Joel Coen (No country for old men, Fargo), qui une fois n’est pas coutume n’a pas travaillé en tandem avec son frère Ethan. Le premier trailer dévoile une photographie sublime en noir et blanc signée Bruno Delbonnel ainsi bien sûr qu’un casting 4 étoiles. Denzel Washington et Frances McDormand incarnent Lord et Lady Macbeth, sans oublier Brendan Gleeson (Gangs of New York), Harry Melling (Le Jeu de la dame) ou bien encore Corey Hawkins (BlacKkKlansman).



The Tragedy of Macbeth est le troisième film Apple TV+ dirigé par un réalisateur de renom après On the Rocks de Sophia Coppola et Killers of the Flower Moon de Martin Scorsese (en cours de production).

The Tragedy of Macbeth sortira en France sur Apple TV+ le 14 janvier 2022.