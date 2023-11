Apple TV+ démarrera la saison des fêtes avec The Velveteen Rabbit, un film basé sur le célèbre livre pour enfants écrit par Margery Williams. Le récit suit un petit garçon de 7 ans du nom de William, 7 ans, qui reçoit une peluche en cadeau et découvre que cette dernière est un peu plus qu’un simple jouet (à la façon d’un Calvin et Hobbes en somme). Si l’on s’en tient au trailer, le film contiendra aussi quelques séquences animées en 2D ou en stop-motion (façon Wallace et Grossit). The Velveteen Rabbit sera diffusé sur Apple TV+ à partir du 22 novembre 2023.



Les rôles principaux sont assurés par Phoenix Laroche (« The Royal Nanny ») dans le rôle de William, Alex Lawther (« Andor ») dans le rôle du lapin de velours et Helena Bonham Carter ( « La Couronne », « Harry Potter ») dans le rôle de Wise Horse. Apparaitront aussi à l’écran Nicola Coughlan (« Bridgerton »), Bethany Antonia (« House of Dragon »), Lois Chimimba (« Still Up »), Paterson Joseph (« Vigil »), Clive Rowe (« So Awkward »), Nathaniel Parker (« L’inspecteur Lynley Mysteries »), Tilly Vosburgh (« Inside Man »), Samantha Colley (« Genius ») et Leonard Buckley (« The Great »).