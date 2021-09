Après la Nintendo Switch, Collection of SaGa : Final Fantasy Legend débarque sur nos iPhone (Lien App Store – 19,99 euros – iPhone/iPad). La trilogie SaGa du génial Akitoshi Kawazu franchit ainsi les années et passe de la GameBoy… à l’iPhone, un saut générationnel qui n’a pas vraiment profité des soins d’un vrai remaster en bon et du forme. Les améliorations se limitent en effet au choix de l’orientation de l’écran, un speed mode (beurk), une interface adaptable au goût de chacun, une BO remixée (encore heureux pour nos oreilles), des déplacements plus rapides sur la carte, le choix des sous-titres en anglais ou en japonais (et pourquoi pas une VF surtout ?)… et c’est tout !

Les graphismes ont pris un gros coup de vieux, et seuls les plus nostalgique seront sans doute intéressés par cette compilation vendue au prix assez délirant de 19,99 euros. Chez Square Enix, on ne change pas un modèle économique qui marche…