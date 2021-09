Décidément, Apple est sur tous les fronts dans le secteur de la production audiovisuelle. Outre le lancement de séries de plus en plus ambitieuses (à l’instar de Fondation disponible aujourd’hui sur Apple TV+), Apple se lance aussi dans la mini-série YouTube ! The Spark retrace le parcours créatif de plusieurs artistes musicaux. Le premier épisode intitulé « Diving into the creative mind of Cuco and his trippy new song » s’intéresse à l’« esprit créatif » de l’artiste Cuco, et comme on peut s’en douter, la création sérieuse n’est vraiment pas un long fleuve tranquille. On note tout de même que la réalisation globale de ce premier épisode dépasse la simple séquence filmée en one shot avec caméra à l’épaule.



Mais pourquoi donc Apple irait proposer gratuitement une mini-série sur YouTube ? Peut-être pour promouvoir par la bande son service de streaming musical Apple Music, ou peut-être aussi parce que ce format très court se prête mal à une plateforme comme Apple TV+.