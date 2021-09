Comme chaque année il y a des tests de résistance (drop test) et l’iPhone 13 n’y échappe pas. La chaîne YouTube EverythingApplePro a testé la solidité de l’iPhone 13 Pro et de l’iPhone 13 Pro Max pour voir quelles sont leurs limites.

Un drop test pour les iPhone 13 Pro

Apple affirme que l’iPhone 13 est doté du « verre le plus résistant de tous les smartphones », grâce au Ceramic Shield. Mais le verre reste du verre et il peut donc se briser selon la situation. De plus, les iPhone de cette année sont plus lourds que les modèles précédents.

Après le test d’une chute de la hauteur d’une table, les deux iPhone 13 Pro n’ont aucune rayure. À la hauteur d’une personne parlant au téléphone, l’écran de l’iPhone 13 Pro n’a pas survécu et s’est fissuré, mais celui de l’iPhone 13 Pro Max est resté dans un bon état général. Les deux téléphones fonctionnaient malgré tout normalement.

Ça commence réellement à se gâter après une chute de trois mètres de haut. L’iPhone 13 Pro a subi un important impact au niveau du dos, tandis que l’iPhone 13 Pro Max a tenu bon dans l’ensemble, avec seulement quelques rayures dans la finition en acier inoxydable. Mais lorsqu’il est tombé avec l’écran vers le bas, il s’est brisé, bien que fonctionnant toujours.

Bien évidemment, il s’agit ici de tests quelque peu exagérés. Mais il est toujours intéressant de voir à partir de quand les dégâts commencent réellement à être importants.