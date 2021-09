Texte en direct est l’une des fonctions les plus puissantes d’iOS 15. Il devient ainsi possible de rechercher, copier ou traduire le texte présent sur une photo (par exemple à partir d’une affichette collée sur un mur ou de l’étiquette d’un produit), et cela marche aussi bien avec les caractères d’imprimerie qu’avec le texte manuscrit (enfin, non, ça marche nettement moins bien avec les textes écrits à la main). Les numéros (par exemple un numéro de mobile) sont aux aussi reconnus.

La fonction est disponible avec l’app Photo, dans Coup d’œil (appui prolongé sur l’icône d’une app), Safari, Fichiers, dans les apps Apple (Plans, Notes, Mail, etc.) et même dans Spotlight (!), qui peut désormais rechercher un texte présent dans une photo de la bibliothèque ! Bizarrement, le module de recherche de l’app photo ne permet pas (encore) ce type de recherche textuelle.

Texte en direct est aussi disponible sur macOS Monterey

Cerise sur le stylo, Texte en direct est disponible aussi avec les captures d’écran de l’iPhone ! Bref, Texte en direct est réellement une fonction ultra puissante et intégrée à tous les niveaux d’iOS 15. Du bon travail de la part d’Apple.