Daniel Ives, analyste respecté de la banque d’investissement Wedbush, s’est montré particulièrement prolixe concernant les ventes de l’iPhone 13. Ives croit ainsi savoir que le niveau de précommandes pour l’iPhone 13 (sous modèles confondus) serait particulièrement élevé, et surtout nettement plus plus élevé que lors du lancement de l’iPhone 12. L’analyste estime ainsi que le volume global de précommandes d’iPhone 13 est 20% supérieur à celui de l’iPhone 12 ! La demande serait extrêmement « robuste » en Chine, avec des précos atteignant les 5 ou 6 millions d’unités (ce qui va dans le sens d’autres estimations similaires).

Les ventes massives d’iPhone 13 Pro et 13 Pro Max devraient doper le prix moyen d’achat de l’iPhone selon Daniel Ives

Les commandes d’iPhone 13 en Asie pourraient ainsi avoisiner les 90 millions d’unités sur la période de lancement soit au delà des 80 millions de commandes d’ iPhone 12. Sur l’ensemble du second semestre, Apple produirait entre 130 et 150 millions d’iPhone, ce qui pour Ives correspond bien à un super-cycle de ventes. Et ce n’est sans doute pas fini : Daniel Ives estime en effet que près de 250 millions d’iPhone actifs ont plus de 3 ans, ce qui annonce une phase massive de renouvellements. En conséquence, l’analyste croit dur comme fer à la poursuite du super-cycle sur l’année 2022.