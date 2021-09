Sous iOS 15, la fonction de Recherche visuelle ne se contente pas de catégoriser ce qui est photographié ou affiché sur le web (paysage, animal, visage), mais peut aussi déterminer avec précision le contenu des images (localisation d’un pont, race de chat, nom d’une oeuvre d’art, etc.). Apple s’est visiblement un peu emmêlé les pinceaux avec cette nouveauté puisqu’après l’avoir annoncé sur la page française consacrée aux nouveautés d’iOS 15, la fonction de Recherche visuelle n’était finalement disponible qu’aux Etats-Unis et en Angleterre ! Depuis cette découverte malheureuse, le descriptif de la fonction a carrément disparu de la page Apple (France), ce qui laisse entendre que Recherche visuelle en français (et ailleurs) n’est sans doute pas prêt d’embarquer dans une prochaine mise à jour.

Il existe cependant une astuce pour récupérer cette fonction sur son iPhone, mais cette dernière est un peu radicale : il faut en effet passer l’iPhone sous langue américaine (paramètres –> choix de la région) pour bénéficier de la fonction… en anglais. Ce n’est clairement pas optimum, mais ça marche…