Il existe un bug avec Spotify sur les iPhone sous iOS 14.8 et iOS 15, avec l’autonomie qui fond comme neige au soleil. Des utilisateurs se plaignent également des iPhone qui peuvent chauffer plus que d’habitude.

Un bug d’autonomie entre Spotify et iOS

Il y a une bonne nouvelle : Spotify est au courant du bug pour l’autonomie des iPhone et prévoit un correctif. Le service de streaming musical reste cependant assez vague sur la date de disponibilité et sur l’origine du problème. « Nous pouvons confirmer que les nouvelles informations et les commentaires que vous avez partagés ont été transmis aux équipes concernées et que nous travaillons activement sur cette question », indique le groupe.

Les utilisateurs qui signalent le problème sur le fil de discussion déclarent que Spotify est répertorié par iOS comme une application qui joue beaucoup sur l’autonomie en raison de l’activité en tâche de fond. Bien que la plupart des témoigagnes proviennent d’utilisateurs utilisant iOS 14.8 et iOS 15.0, il existe également quelques commentaires évoquant le même souci sur des versions plus anciennes d’iOS.

Si vous êtes un utilisateur de Spotify et avez des problèmes d’autonomie sur votre iPhone sous iOS 14 ou iOS 15, il existe une seule solution : patienter. Il faut espérer que le correctif ne va pas trop tarder.