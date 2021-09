Apple présente aujourd’hui une nouvelle édition limitée du casque Beats Studio 3, en collaboration avec la marque de prêt-à-porter britannique A-COLD-WALL.

Du nouveau pour le Beats Studio 3

Voici comment Apple décrit l’édition limitée de son Beats Studio 3 :

Cette collaboration insuffle à la silhouette emblématique du casque Beats Studio3 Wireless une palette de couleurs ardoise avec une application de ciment moucheté qui recouvre à la fois le casque et les coussinets. Le logo ACW* et le trait onyx courent de chaque côté, avec une bande intérieure de couleur argile pour donner au casque un contraste et une sophistication graphique. Soucieux de notre impact sur l’environnement, l’emballage des Beats Studio 3 est conçu avec des fibres de bois recyclées ou provenant de forêts gérées de manière responsable. La boîte extérieure et l’élégante bande en relief sont fabriquées à partir de fibres recyclées afin de promouvoir la conservation des ressources tout en donnant l’impression que l’expérience entière est profondément réfléchie.

Apple a sorti le premier casque Beats Studio 3 en 2017. Et malheureusement, il n’y a aucune évolution technique avec l’édition limitée. On retrouve toujours un port Micro-USB pour la charge et du Bluetooth 4.0.

Cette version du Beats Studio 3 sera bientôt disponible selon l’Apple Store en ligne. Le prix est de 349,95 dollars aux États-Unis. Il n’y a pas d’information sur le tarif pour l’Europe. Cela devrait logiquement être 349,95 euros, étant donné que les autres variantes du casque sont à ce prix.