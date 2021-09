Sans prévenir personne, Apple a discrètement augmenté le prix de ses écouteurs Beats Flex de l’ordre de 40%. Le nouveau tarif est 69,95 euros, contre 49,95 euros auparavant.

Apple ne donne pas la raison concernant la hausse de prix de 40% pour ses Beats Flex. Doit-on faire un lien avec la crise sanitaire et le fait que certains fournisseurs ont augmenté les tarifs de leurs composants ? C’est une hypothèse. Mais il est possible que ce soit pour une raison complètement différente.

Il est encore possible d’acheter les écouteurs à 44,99€ en passant par Amazon. En effet, le commerçant en ligne affiche toujours l’ancien tarif. En réalité, il est même un peu dessous du prix qui était appliqué jusqu’à présent par Apple. Autant en profiter avant qu’il prenne 40%. Amazon propose les coloris bleu, gris, jaune et noir.

Les Beats Flex ont vu le jour en octobre 2020 et sont reliés entre eux par un fil. La connexion à l’iPhone, à l’iPad, au Mac, à l’Apple Watch ou un autre périphérique s’effectue par contre en Bluetooth. Voici comment Apple décrit ses écouteurs :

Dans vos oreilles ou autour de votre cou, les écouteurs Beats Flex vous accompagnent partout. Vous pouvez écouter de la musique, prendre des appels ou parcourir les réseaux sociaux sans jamais être pris de court. Les écouteurs magnétiques simplifient l’écoute en déclenchant automatiquement la lecture lorsqu’ils sont dans vos oreilles et en la mettant en pause lorsque vous les attachez autour du cou. Le câble Flex-Form offre un confort optimal de par sa conception durable en Nitinol, et les quatre tailles d’embout disponibles vous permettent d’ajuster les écouteurs à votre guise. Et quand vous ne les portez pas, les écouteurs magnétiques sont équipés d’un câble anti-nœuds qui vous permet d’enrouler facilement les Beats Flex dans votre poche ou dans votre sac.