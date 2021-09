L’iPhone 13 est cher, et il est encore plus cher selon les pays. Entre les différences de tarifs et de salaires, la note peut être plus ou moins salée selon que l’on soit suisse, français ou bien encore russe. Un rapport de Money SuperMarket confirme ces grandes disparités : il faut ainsi travailler 34 heures en Suisse (sur la base du salaire moyen du pays) pour se payer un iPhone 13, 90,5 heures en France pour décrocher le précieux, ou bien encore 428 heures en Russie ! On note par ailleurs que la France est un peu le « parent pauvre des pays riches », surtout dans la zone Europe (hormis le Portugal, l’Espagne ou l’Italie, où il faut bosser encore plus longtemps pour décrocher le nouvel iPhone). En moyenne, il faut 74 heures de travail à un européen pour parvenir à se payer l’iPhone 13.

Certes, la situation française est un peu particulière puisque l’iPhone 13 y est plus cher que dans la plupart des autres pays d’Europe à cause de la taxe sur la copie privée, mais les disparités salariales comptent aussi beaucoup. « Heureusement » d’ailleurs que Money SuperMarket n’a pas effectué ses petits calculs sur la base du salaire médian, voire du revenu d’existence médian (revenu de toutes les personnes en âge de travailler, y compris donc les personnes sans travail bénéficiant uniquement d’aides sociales), pourtant beaucoup plus révélateurs du niveau de revenu réel d’une grande partie de la population. Les disparités auraient été encore plus fortes.

Rappelons ainsi qu’en France, le salaire moyen est de 2200 euros, mais le salaire médian n’est que de 1790 euros tandis que le revenu médian d’existence dépasse à peine les 1400 euros net (ce qui signifie que la moitié de la population en âge de travailler dispose de 1400 euros ou moins de revenu mensuel).