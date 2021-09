DisplayMate teste régulièrement les écrans des smartphones, et ce dans le détail. Aujourd’hui, le cabinet annonce que l’iPhone 13 Pro Max dispose du meilleur écran pour un smartphone.

Meilleur écran pour l’iPhone 13 Pro Max

Pour information, Apple et Samsung sont (très) souvent à la première place avec les iPhone du premier et les Galaxy S du second. Il y a au moins un point en commun entre les iPhone et Galaxy S : tous les deux utilisent des écrans fabriqués… par Samsung.

Les spécifications de l’écran OLED de l’iPhone 13 Pro Max comprennent la technologie ProMotion avec un taux de rafraîchissement adaptatif jusqu’à 120 Hz, le HDR, True Tone, une large gamme de couleurs, Haptic Touch, un rapport de contraste de 2 000 000:1 et plus encore. La dalle mesure 6,7 pouces et offre une définition de 2 778 x 1 284 pixels à 458 pixels par pouce.

L’un des records établis par l’iPhone 13 Pro Max est la luminosité maximale pour les smartphones dotés d’écrans OLED, selon l’analyse approfondie de DisplayMate. C’est 1 000 nits pour l’usage habituel et 1 200 nits avec le HDR. En comparaison, l’iPhone 12 Pro Max monte à 800 nits en usage habituel et 1 200 avec le HDR. Ce modèle avait d’ailleurs été annoncé en son temps comme étant le smartphone avec le meilleur écran.

Parmi les autres records établis ou égalés par l’iPhone 13 Pro Max, il y a la haute précision absolue des couleurs, le plus haut taux de contraste, la plus faible réflectance de l’écran et plus encore.

À voir donc dans quelques mois si les Galaxy S22 de Samsung feront mieux que l’iPhone 13 Pro Max d’Apple au niveau de l’écran.