KT Imaging, un patent-troll (gestionnaire de brevets sans création de produits) vient de lancer une plainte contre Apple ciblant des brevets relatifs aux capteurs photos des Mac, des iPhone et des iPad. Comme d’habitude pour ce type d’affaires, la plainte a été déposée devant la cour du district ouest du Texas, une juridiction généralement très favorable aux patent-trolls. Les brevets impliqués dans la plainte – numéros 7,196,322, 7,511,261, 7,598,580, 8,004,602 et 8,314,481 – ont été déposés entre 2004 et 2008 (et pour certains mis à jour récemment).

Ces brevets concernent principalement des technologies de manufacture de capteurs CMOS, soit « un substrat ayant une surface supérieure et une surface inférieure sur laquelle des seconds électrodes sont intégrés ». Les machines ciblées dans la plainte sont l’iPad de 4ème génération, l’iPad mini, l’iPhone 6s, ‘iPhone 8 Plus et le MacBook Air.

On notera enfin que KTI a déjà porté le fer judiciaire contre Kyocera, Lightcomm Technology, Panasonic, Acer, Asus, Foxconn, LG, Microsoft, Google ou bien encore Samsung. Le patent-troll est un animal doté d’une sacré forme physique…