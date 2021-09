Les délais de livraison pourraient bientôt s’allonger de nouveau : le Nikkei rapporte en effet que l’évolution de la pandémie au Vietnam aurait abouti à la fermeture temporaire d’unités de production de composants. Certaines usines concernées fabriquent des composants de stabilisation optique pour le capteur photo des nouveaux iPhone 13, ce qui pourrait avoir une incidence sur la capacité d’Apple à répondre à la très forte demande.

Toute la gamme d’iPhone 13 est concernée par ces soucis de production, soit l’iPhone 13‌ mini, l’iPhone 13‌, ‌l’iPhone 13 Pro‌, et l’ iPhone 13 Pro‌ Max. Outre les problèmes relatifs à la pandémie, la fabrication de ces composants de stabilisation s’avèrerait nettement plus complexe, alors même que les commandes d’Apple seraient nette augmentation par rapport à l’an dernier. Autant dire que les fournisseurs d’Apple subissent actuellement une très forte pression : produire plus, plus complexe, plus vite, alors que la pandémie a tendance à tout retarder, l’équation est compliquée à résoudre…

Nikkei Asia estime cependant que les ralentissements production au Vietnam devraient cesser vers la mi-octobre, et avertit dans le même temps que des difficultés similaires pourraient toucher demain les usines de Foxconn ou d’autres fournisseurs d’Apple. Pour l’instant, ni Foxconn, ni Pegatron et ni Luxshare ne semblent affectés par les coupures de courant programmées par les autorités chinoises, et la pandémie n’a pas connu de réel rebond durable en Chine.