La demande pour l’iPhone 13 ne faiblit pas, surtout en Chine d’ailleurs où la frénésie atteint des niveaux inédits (et presqu’inquiétants à vrai dire, voir le tweet ci-dessous). Et à en croire DigiTimes, cette demande chinoise explosive aurait déjà rebattu les cartes de la supply chain taiwanaise, qui prioriserait désormais les commandes d’Apple sur celles de tous les autres fabricants de mobiles ! Les analystes estiment en outre que de nombreux utilisateurs de smartphones Huawei se sont tournés vers l’iPhone : sans 5G (à cause de l’embargo américain), les derniers flagships de Huawei peineraient en effet à convaincre des consommateurs friands d’appareils à la pointe technologique (sans compter que le réseau 5G est très répandu dans les grandes villes chinoises).

Hundreds of people were seen running into a shopping mall in northwestern China’s Shaanxi province to buy the new iPhone. pic.twitter.com/coBPsTrQ1A

— South China Morning Post (@SCMPNews) September 27, 2021