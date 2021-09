Si vous avez un iPhone 13 Pro Max, sachez que vous pouvez profiter d’une charge filaire rapide jusqu’à 27 W. C’est une bonne nouvelle, sachant qu’Apple ne le met pas en avant sur son site, alors qu’il s’agit d’un gain non négligeable.

Une charge jusqu’à 27 W pour l’iPhone 13 Pro Max

Sur son site, Apple dit qu’un iPhone 13 Pro Max passe de 0% à 50% en 35 minutes si on utilise un chargeur de 20 W. Mais ChargerLAB a fait un test et montre que le nouveau téléphone de 6,7 pouces peut monter à 27 W. Cela va donc intéresser tous ceux qui aiment la charge un peu plus rapide.

Divers chargeurs ont été testés, avec des modèles d’Apple et des modèles venant de plusieurs groupes. En utilisant le chargeur de 30 W d’Apple, la charge avec l’iPhone 13 Pro Max a été de 26 W. Cela monte à 27 W en utilisant le chargeur 30 W d’UIBI, de MOMAX, de Nubia ou encore de RAVPOWER.

Le fait d’utiliser un chargeur de 50 W, 60 W ou plus ne change rien. L’iPhone 13 Pro Max reste à une charge de 27 W dans le meilleur des cas. Il est vrai en tout cas que nous sommes très loin de ce que proposer certains constructeurs Android. Xiaomi, par exemple, propose une charge de 120 W avec son smartphone 11T Pro.

S’il vous faut un chargeur d’au moins 30 W pour votre iPhone 13 Pro Max (ou n’importe quel autre appareil), vous pouvez trouver votre bonheur chez Anker (28 euros), Belkin (30 euros), AmazonBasics (20 euros) et d’autres marques.