Apple rend aujourd’hui disponible la deuxième bêta publique d’iOS 15.1 sur iPhone et d’iPadOS 15.1 sur iPad. Elle débarque 24 heures après la version équivalente pour les développeurs.

Nouvelle bêta publique pour iOS 15.1

Il n’y a pas de nouveauté particulière avec cette deuxième bêta d’iOS 15.1 par rapport à la première. Le principal changement est en réalité une correction de bug. Le déverrouillage de l’iPhone 13 avec l’Apple Watch fonctionne bien désormais. Ce système est fort pratique quand il s’agit de déverrouiller son iPhone et que l’on porte un masque.

Si vous avez le profil pour les bêtas publiques, rendez-vous dans Réglages > Général > Mise à jour logicielle pour télécharger la deuxième bêta d’iOS 15.1. Et si vous n’êtes pas encore un testeur et souhaitez le devenir, visitez beta.apple.com, connectez-vous avec votre compte Apple, rejoignez le programme et téléchargez le profil. Redémarrez ensuite votre appareil et rendez-vous dans Réglages > Général > Mise à jour logicielle pour télécharger la bêta.

Idem pour macOS Monterey

Du côté des Mac, Apple propose la huitième bêta publique pour macOS Monterey. Elle aussi arrive 24 heures après la version équivalente pour les développeurs. Elle ne comprend pas de changement particulier, uniquement des correctifs et autres améliorations générales.

Si votre Mac est configuré pour recevoir les bêtas publiques, rendez-vous dans Préférences Système puis cliquez sur Mise à jour de logiciels.