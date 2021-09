Apple rend ce soir disponible la bêta 8 (build 21A5534d) de macOS Monterey. Elle arrive une semaine après la précédente qui était distribuée aux développeurs et testeurs publics. Celle du jour est, pour l’instant, proposée aux développeurs.

Nouvelle bêta disponible pour macOS Monterey

Il n’y a pas encore d’information concernant les nouveautés de cette bêta 8 pour macOS Monterey. Il est possible qu’Apple soit dans la phase finale et donc n’ajoute rien de particulier pour se focaliser sur la correction de bugs et les améliorations générales des performances. Les retours des développeurs qui ont installé cette version permettront de voir les éventuels changements d’une version à l’autre.

Si votre Mac est configuré pour recevoir les bêtas des développeurs, ouvrez Préférences Systèmes puis cliquez sur Mise à jour de logiciels. Vous verrez la bêta 8 et pourrez procéder à son téléchargement puis à son installation.

Apple ne donne toujours pas une date de sortie précise pour son nouveau système d’exploitation sur Mac. Le seul créneau annoncé est l’automne. Pour information, macOS Big Sur a vu le jour le 12 novembre 2020. Faudra-t-il attendre novembre 2021 pour son successeur ? Ou peut-on imaginer une sortie dans le courant du mois d’octobre ? Seul Apple a la réponse pour l’instant.

Pour rappel, Apple a proposé un peu plus tôt dans la soirée la deuxième bêta d’iOS 15.1 sur iPhone, d’iPadOS 15.1 sur iPad, de watchOS 8.1 sur Apple Watch et de tvOS 15.1 sur Apple TV.