Apple offre aux utilisateurs la possibilité de noter ses propres applications au niveau de l’App Store. Il était déjà possible de le faire avec les applications tierces, et ce depuis des années maintenant.

Noter les applications d’Apple, c’est possible

Il y a plusieurs dizaines d’applications Apple au niveau de l’App Store et il est possible de noter chacune d’entre elles depuis iOS 15. La suite iWork, par exemple, est moyennement notée. Keynote, Numbers et Pages obtiennent respectivement 3,7/5, 3,2/5 et 3,5/5. C’est similaire pour l’application Apple Store avec une note de 3,6/5. D’autres sont plus ou moins au même niveau, comme Podcasts (3,4/5), Plans (3,4/5), Notes (3/5), Musique (3,3/5), Mail (3,5/5) ou encore Calendrier (3,3/5).

Il est d’ailleurs intéressant de voir que les applications pré-installées ne sont finalement pas si bien notées que cela. Il faudra toutefois voir l’évolution au fil des semaines, le nombre de notes n’étant pas nombreux pour l’instant. Mais tout cela pourrait éventuellement pousser Apple à complètement revoir certaines de ses applications, surtout que les utilisateurs peuvent poster des avis et donc dire ce qu’ils ne leur plaisent pas.

Dans le même temps, certaines applications sont bien reçues. iMovie obtient par exemple 4/5. Raccourcis fait un peu mieux avec 4,1/5, tout comme Apple TV avec 4,2/5. FaceTime est dans la même lignée avec 4/5. Et celle qui frôle la perfection selon les utilisateurs est l’application Bourse avec une note de 4,8/5.

Toutes les applications d’Apple sur l’App Store sont à retrouver depuis cette adresse.