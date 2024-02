Non, le titre de cet article n’est pas un appeau à troll et aux spécialistes de géopolitique en ligne. Peu de temps après que l’ancien animateur de Fox News TV, Tucker Carlson, a annoncé sur X qu’il allait interviewer le président russe Vladimir Poutine, le nombre de téléchargements du réseau social a littéralement explosé, propulsant l’app au sommet de l’App Store américain en quelques heures à peine (idem sur le Play Store d’ailleurs) ! Ironie de la situation, X a détrôné au passage Threads, le réseau social concurrent mis en place par Meta. Elon Musk s’est bien sûr empressé de répandre la bonne nouvelle… sur X.

𝕏 is now the #1 most downloaded app of any kind! pic.twitter.com/TeqWxcmZfs

— Elon Musk (@elonmusk) February 7, 2024