Nouveau bug pour iOS 15 qui vient supprimer les photos des utilisateurs quand elles viennent d’une conversation de l’application Messages. Il y a la sauvegarde iCloud qui s’invite à la fête.

Le bug intervient si un contact vous envoie des photos, puis vous sauvegardez les photos en question sur votre iPhone et vous supprimez la conversation dans l’application Messages sur iOS 15. Viendra le moment où une sauvegarde iCloud va avoir lieu. Il se trouve que la ou les photos sauvegardées vont être effacées de la bibliothèque parce que vous avez supprimé la conversation d’où elles venaient. La sauvegarde iCloud fait une erreur et part du principe que conversation supprimée = les photos doivent aussi être supprimées.

Apple a sorti deux bêtas d’iOS 15.1, avec la deuxième qui a vu le jour cette semaine. Des utilisateurs sur Twitter confirment que le problème des photos qui s’effacent est toujours une réalité, comme avec iOS 15.

15.1 beta 2 is still deleting photos from my library when I delete the iMessage thread I saved them from 😰😰 FB9658241

— Ezekiel (@superezfe) September 29, 2021