Google ne perd pas le nord. Etant donné qu’il est totalement inutile de parler de smartphone Android à un tout nouveau propriétaire d’iPhone 13, le géant américain tente de convaincre ce même utilisateur que la vie serait beaucoup plus simple avec une interface iOS très… Android-like. Sur la page de blog titrée « Apportez le meilleur de Google à votre iPhone », Google livre quelques conseils pour transformer la page d’accueil de l’iPhone 13 en un fac similé de ce que l’on peut trouver sur les Xiaomi, Samsung et consorts.

Quelques petites manips et widgets bien placés, et hop, on se retrouve avec Chrome et Gmail en applications principales, la recherche Google Maps ou Google Agenda dans un coin de l’écran, Photos dans un autre, et le tour est joué. Bien entendu, cette transformation radicale n’a de réel intérêt que si l’on est un fervent utilisateur des solutions Google. Mais n’est-ce pas le cas de beaucoup d’utilisateurs d’iPhone après tout ?