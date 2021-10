Le chercheur en sécurité Jan Kaiser est parvenu a « cracker » le fichier d’une séquence filmée à l’iPhone 13 avec le mode cinématique activé. Ce fichier contient une vidéo, une piste audio, mais aussi une carte vidéo des distances (affichée en noir et blanc) en 320 sur 180 pixels, ce qui explique que le focus de ces vidéos cinématiques peut être modifié (partiellement) après enregistrement. Un constat s’impose : cette carte des distances n’est pas réalisée à partir du LiDAR, ce qui fait que l’on ne distingue que les seuls objets/sujets proches.

This example shows that the algorithm is heavily focused towards close action, which makes perfect sense, since the feature is marketed primarily for filming people. Long-distance depth map is basically non-existent. pic.twitter.com/ID8tSQ4C3h

— Jan Kaiser 🛡️ (@jankais3r) September 29, 2021