L’Apple Car, ce véritable serpent de mer des projets « secrets » d’Apple, ressort de sa tanière à la faveur d’une opération de rachat. Foxconn vient de mettre la main sur l’usine de General Motors située en Ohio. Ce rachat à 230 millions de dollars devrait permettre de donner un gros coup de boost à un partenariat signé entre Lordstown Motors et Foxconn, un partenariat portant sur la production de véhicules électriques (VE). A priori seul l’Endurance, le dernier VE de Lordstown Motors, devrait être fabriqué dans cette usine, mais les rumeurs bruissent déjà de lignes de productions allouées à la fabrication d’une future… Apple Car !

Ceci est un concept

Les investissements de Foxconn dans le secteur du VE ne datent pas d’aujourd’hui, et l’on peut en effet se demander si ces efforts ne visent pas un projet plus ambitieux à terme. En développant sa propre supply chain de fabrication de chassis pour VE, Foxconn pourrait ainsi se positionner comme un partenaire incontournable dans la fabrication d’une possible Apple Car. Etant donné les relations plus que cordiales entre Apple et Foxconn (ce dernier fabrique la plus grande partie des iPhone), l’hypothèse n’est pas fantaisiste…