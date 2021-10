C’est la fin du programme de remplacement de la carte mère pour les iPhone 8. Apple l’avait lancé en 2018 et notait que cela concernait seulement le modèle standard. L’iPhone 8 Plus ne présentait aucun souci.

Fin du programme de remplacement de carte mère pour l’iPhone 8

À l’époque, Apple assurait « qu’un très faible pourcentage des iPhone 8 contient des cartes mères avec un défaut de fabrication ». Les téléphones en question pouvaient subir des redémarrages inattendus, un écran gelé ou ne pas être en mesure de s’allumer. Le programme permettait aux clients d’avoir un remplacement gratuit de la carte mère pour leur iPhone 8.

Toujours selon Apple, les iPhone 8 concernés étaient les modèles vendus entre septembre 2017 et mars 2018 en Australie, en Chine, à Hong Kong, en Inde, au Japon, au Macao, en Nouvelle-Zélande et aux États-Unis. Les clients dans ces régions étaient invités à prendre contact avec le fabricant pour profiter du programme de remplacement de la carte mère, et ce gratuitement.

Trois ans plus tard, ce programme n’existe plus. « Le programme de service Apple que vous recherchez n’est plus disponible. Pour consulter la liste des programmes actifs, reportez-vous à la page Programmes de service Apple », indique le site d’Apple. Effectivement, celui pour l’iPhone 8 n’est plus listé sur la page dédiée.