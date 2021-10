Il est de bon ton de lire ici ou là qu’Apple ne pèse rien dans le secteur du gaming. Et pourtant, les profits d’Apple lié au jeu mobile dépassent ceux combinés de Microsoft, Sony, Activision-Blizzard et Nintendo ! Le Wall Street Journal a ainsi dégoté le profit d’Apple issu du gaming mobile dans les documents du procès opposant Apple à Epic Games : sur la seule année 2019, ces profits atteindraient les 8,5 milliards de dollars, même s’il faut noter que durant le procès, les avocats d’Apple sont intervenus pour expliquer que ces chiffres étaient plus élevés que les profits réels (des coûts associés auraient été oubliés par les analystes).

Durant la même année 2019, les profits cumulés de Sony, Activision-Blizzard, Nintendo, et Microsoft n’ont pas dépassé les 2 milliards de dollars. Plus étonnant encore, Apple réalise ces scores pharaoniques sans être éditeur ni développeur de jeu lui-même. La commission d’Apple sur les jeux et les achats in-apps (+ un chouia pour Apple Arcade) suffit donc largement à remplir les caisses.