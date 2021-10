Apple a informé les centres de services agréés que son chargeur de piles va bientôt avoir le statut « produit ancien ». Il en va de même pour l’Apple TV de 3e génération, selon un mémo relayé par MacRumors.

Statut « produit ancien » pour le chargeur de piles Apple

Le chargeur de piles Apple a vu le jour en 2010. À l’époque, Apple vendait son produit pour 29 euros et il était accompagné par six piles AA de 1 900 mAh. C’était intéressant pour mettre deux exemplaires dans le clavier sans fil d’Apple, deux exemplaires dans le Magic Trackpad et deux autres dans la Magic Mouse. Apple a cessé la vente en 2016. Il faut dire que les claviers, trackpads et souris intègrent depuis une batterie qui se recharge avec un câble.

De son côté, l’Apple TV de 3e génération a vu le jour en mars 2012. Le boîtier commence un peu à prendre la poussière, tout particulièrement au niveau des applications. De plus en plus d’entre elles ne fonctionnent plus dessus, comme YouTube. Cela s’explique par le fait que le boîtier ne tourne pas sous tvOS et n’intègre donc pas l’App Store. Cela ne facilite pas la tâche aux développeurs pour distribuer des mises à jour pour leurs applications.

Le statut « produit ancien » pour le chargeur de piles et l’Apple TV de 3e génération est une question de semaines. Pour rappel, il y a le statut « produits anciens » et « produits obsolètes ». Pour Apple un produit ancien correspond à un modèle qui n’est plus en vente depuis plus de cinq ans et moins de sept ans. Les produits sont considérés comme obsolètes lorsqu’Apple a interrompu leur commercialisation il y a plus de sept ans.