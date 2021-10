Une fois n’est pas coutume, c’est un éditeur tiers qui va apporter aux iPhone 13 Pro l’une des nouveautés les plus attendues par les professionnels de l’image. L’excellente app d’enregistrement vidéo FiLMiC Pro (Lien App Store – 14,99 euros – iPhone/iPad) supporte le format d’enregistrement ProRes, et pas de façon « timide » puisque le logiciel propose les formats ProRes Proxy, ProRes LT, ProRes 422 et ProRes 422 HQ avec des bitrates de 170 à 735 Mbps !



Comme on peut s’en douter les fichiers vidéo ProRes prennent de l’embonpoint : une minute d’enregistrement en ProRes Proxy 4K pèse 1,3 Go, 2,7 Go en ProRes LT, 4,1 Go en ProRes 422 et 5,5 Go en ProRes 422 HQ ! Autant dire que l’option de stockage à 1 To ne parait plus si ridicule. Les fichiers ProRes sont tellement lourds que sur l’iPhone 13 128 Go, l’enregistrement en ProRes est limité au Full HD en 30 images/seconde. Ces contraintes rejoignent d’ailleurs celles indiquées dans la doc Apple (et qui seront sans doute effectives lorsque le format sera dispo avec l’app native Photo).

L’arrivée du format avant la mise à jour d’Apple peut sembler étonnante en soi, mais les relations entre Apple et FilMic sont un peu plus que cordiales. Après tout, FilMic Pro ce n’est pas(le logiciel est utilisé par des réals de renom (Soderberg par exemple), ce qui indirectement fait une sacré publicité pour les iPhone…