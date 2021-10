L’iPad Pro devrait passer à un écran OLED en 2023 ou 2024 et proposer un meilleur support de la technologie ProMotion, selon les informations de The Elec. La tablette gérerait davantage de taux de rafraichissement, comme l’iPhone 13 Pro. Pour rappel, ProMotion permet d’automatiquement ajustement le taux de rafraichissement de l’écran.

Un iPad Pro OLED avec une meilleure gestion de ProMotion

Les iPad Pro supportent ProMotion depuis le modèle de 2017, mais ont seulement les taux de rafraichissement suivants :

24 Hz

30 Hz

40 Hz

60 Hz

120 Hz

En comparaison, voici les taux de rafraichissement des iPhone 13 Pro avec ProMotion :

10 Hz

12 Hz

15 Hz

16 Hz

20 Hz

24 Hz

30 Hz

40 Hz

48 Hz

60 Hz

80 Hz

120 Hz

Les iPhone 13 Pro peuvent donc mieux s’adapter à ce que l’utilisateur est en train de faire pour définir la fréquence et donc améliorer l’autonomie. En descendant jusqu’à 10 Hz, les iPad Pro pourraient proposer une meilleure autonomie que les modèles existants.

Il y a en tout cas beaucoup d’information autour des écrans OLED et des iPad en ce moment. Récemment, l’analyste Ming-Chi Kuo a confirmé des informations de The Elec en indiquant qu’Apple avait abandonné son projet d’iPad Air OLED pour 2022. Cela fait suite à une question de coûts et de qualité. Il faudra donc attendre encore un peu avant de voir une tablette Apple avec un tel écran.